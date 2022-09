Ultime Notizie – Elezioni 2022, de Magistris: “Inizio straordinario. Siamo visionari, sconfiggeremo destre” (Di martedì 27 settembre 2022) Il nostro è stato un “Inizio straordinario”, abbiamo “dato il massimo”, però non c’era lo “spazio per andare oltre”, ma Siamo “stati dei visionari”, e anche se “il risultato è stato al di sotto del nostro auspicio” per via del poco “tempo necessario a farsi conoscere”, noi “non molleremo”, costruiremo un “campo aperto” e saremo “determinanti nella sconfitta delle destre”. E’ l’analisi che l’ex pm ed ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris traccia con l’AdnKronos a due giorni dall’esito delle Elezioni che ha visto Unione Popolare, di cui de Magistris è portavoce, attestarsi all’1,43% alla Camera e all’1,36% al Senato. “Unione Popolare – esordisce de Magistris – nasce meno di due mesi fa come lista elettorale, quindi per noi è un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Il nostro è stato un “”, abbiamo “dato il massimo”, però non c’era lo “spazio per andare oltre”, ma“stati dei”, e anche se “il risultato è stato al di sotto del nostro auspicio” per via del poco “tempo necessario a farsi conoscere”, noi “non molleremo”, costruiremo un “campo aperto” e saremo “determinanti nella sconfitta delle”. E’ l’analisi che l’ex pm ed ex sindaco di Napoli Luigi detraccia con l’AdnKronos a due giorni dall’esito delleche ha visto Unione Popolare, di cui deè portavoce, attestarsi all’1,43% alla Camera e all’1,36% al Senato. “Unione Popolare – esordisce de– nasce meno di due mesi fa come lista elettorale, quindi per noi è un ...

