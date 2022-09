Ultime Notizie – Elezioni 2022, Bossi: “Da popolo Nord messaggio chiaro e inequivocabile” (Di martedì 27 settembre 2022) “Il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro ed inequivocabile che non può non essere ascoltato“. Così Umberto Bossi all’AdnKronos, dopo il voto di domenica scorsa. “Sono contento poiché avevo deciso di non candidarmi. Mi hanno pregato e solo per il rispetto verso la militanza ho accettato”, ha sottolineato, dopo il voto che ha sancito l’addio del Senatur al Parlamento dopo 35 anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Ildelesprime unedche non può non essere ascoltato“. Così Umbertoall’AdnKronos, dopo il voto di domenica scorsa. “Sono contento poiché avevo deciso di non candidarmi. Mi hanno pregato e solo per il rispetto verso la militanza ho accettato”, ha sottolineato, dopo il voto che ha sancito l’addio del Senatur al Parlamento dopo 35 anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - meteoredit : Nell'articolo di @LucaCiceroni le ultime previsioni #meteo aggiornate per fine settembre e inizio ottobre. - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna 774 contagi e 2 morti: bollettino 27 settembre - #Ultime #Notizie #Covid… -