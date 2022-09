Ultime Notizie – Elezioni 2022, Bannon: “Meloni non è radicale” (Di martedì 27 settembre 2022) “E’ per Dio, patria e famiglia. Tutto questo non mi sembra essere radicale”. Così, nel corso di una trasmissione alla tv americana, Steve Bannon nel suo podcast War Room ha parlato di Giorgia Meloni e della vittoria nelle Elezioni politiche 2022 in Italia. La leader di Fratelli d’Italia in alcuni ambienti, dice Bannon, viene definita “anche più pericolosa dei fascisti”. “Sono in confusione totale – commenta l’ex consigliere di Donald Trump -Questo la rende una nazionalista cristiana. Il peggiore dei fascisti, giusto?”. Nel 2018, Bannon è stato ospite di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “E’ per Dio, patria e famiglia. Tutto questo non mi sembra essere”. Così, nel corso di una trasmissione alla tv americana, Stevenel suo podcast War Room ha parlato di Giorgiae della vittoria nellepolitichein Italia. La leader di Fratelli d’Italia in alcuni ambienti, dice, viene definita “anche più pericolosa dei fascisti”. “Sono in confusione totale – commenta l’ex consigliere di Donald Trump -Questo la rende una nazionalista cristiana. Il peggiore dei fascisti, giusto?”. Nel 2018,è stato ospite di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

