Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 774 contagi e 2 morti | bollettino 27 settembre

In Sardegna si registrano oggi, 27 settembre 222, 774 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 712 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3768 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 56 ( +1 ), mentre sono 4132 i casi di isolamento domiciliare (-66). Si registrano due decessi: entrambi di 84 anni, uno residente nella provincia di Sassari, l'altro in quella del Sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna

