Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 1.869 contagi e 12 morti: bollettino 27 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 1.869 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 12 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.856.353 casi di positività. I casi di ieri sono stati individuati su un totale di 14.889 tamponi eseguiti, di cui 6.078 molecolari e 8.811 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.860.222 dosi; sul totale sono 3.799.421 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 1.869 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 12. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.856.353 casi di positività. I casi di ieri sono stati individuati su un totale di 14.889 tamponi eseguiti, di cui 6.078 molecolari e 8.811 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.860.222 dosi; sul totale sono 3.799.421 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono ...

