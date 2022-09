Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 1.219 contagi e 1 morto: bollettino 27 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 1.219 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 settembre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi registrati sono stati individuati su 5.479 tamponi, sono +554 i guariti. I decessi da inizio pandemia sono 3.004. Il bollettino, inoltre, registra +664 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 117) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 1.219 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. I nuovi casi registrati sono stati individuati su 5.479 tamponi, sono +554 i guariti. I decessi da inizio pandemia sono 3.004. Il, inoltre, registra +664 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 117) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

