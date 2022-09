Ultime Notizie – Covid, Ema valuta richiesta ok a vaccino Omicron 4-5 di Moderna (Di martedì 27 settembre 2022) “L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato la valutazione di una richiesta di autorizzazione per la versione del vaccino Spikevax*” di Moderna “adattata per coprire il ceppo originario del virus che causa Covid-19 e le sottovarianti Omicron BA.4/5“. Ad annunciarlo è l’ente regolatorio Ue via Twitter. Giorni fa Moderna ha annunciato via Twitter di aver “presentato alla Fda negli Usa una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il nostro vaccino bivalente mRna-1273.222” contro Covid-19, mirato a Omicron 4-5, “per i bambini e gli adolescenti di 12-17 anni. Anche la presentazione per l’Eua relativa ai bambini di 6-11 anni è stata completata”. L’azienda statunitense ha inoltre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato lazione di unadi autorizzazione per la versione delSpikevax*” di“adattata per coprire il ceppo originario del virus che causa-19 e le sottovariantiBA.4/5“. Ad annunciarlo è l’ente regolatorio Ue via Twitter. Giorni faha annunciato via Twitter di aver “presentato alla Fda negli Usa unadi autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il nostrobivalente mRna-1273.222” contro-19, mirato a4-5, “per i bambini e gli adolescenti di 12-17 anni. Anche la presentazione per l’Eua relativa ai bambini di 6-11 anni è stata completata”. L’azienda statunitense ha inoltre ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - Vincenzo24d : RT @sole24ore: ?? Seduta di slancio al rialzo per le #Borse europee, dopo la debolezza della vigilia e nonostante il calo accusato da #WallS… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 27 settembre - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Eu… - mummy53690440 : Ragazzina non va a scuola e scompare nel nulla: ricerche senza sosta - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina ultime notizie. #NordStream, danni senza precedenti a tre linee' @sole24ore -