Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Oggi è tabù ma non finisce come campagna elettorale” (Di martedì 27 settembre 2022) “Aumentano del 30% i casi di Covid-19 in Uk. Da noi pochissime quarte dosi agli anziani/fragili e poco interesse generale sul tema. E’ diventato argomento tabù. Occhio che è forse finita la pandemia, ma il Covid non finisce come la campagna elettorale…“. E’ il monito di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un tweet a commento del rialzo dei contagi da Sars-CoV-2 nel Regno Unito. L’infettivologo punta poi il dito contro il Ceo di Pfizer. “Qualcuno dovrebbe imparare a parlare dei suoi problemi di salute solo al suo medico. Qui siamo di fronte a un vero conflitto di interessi“, commenta su Facebook il tweet con cui Albert Bourla, numero uno di Pfizer, ha annunciato nei giorni scorsi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Aumentano del 30% i casi di-19 in Uk. Da noi pochissime quarte dosi agli anziani/fragili e poco interesse generale sul tema. E’ diventato argomento. Occhio che è forse finita la pandemia, ma ilnonla…“. E’ il monito di Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un tweet a commento del rialzo dei contagi da Sars-CoV-2 nel Regno Unito. L’infettivologo punta poi il dito contro il Ceo di Pfizer. “Qualcuno dovrebbe imparare a parlare dei suoi problemi di salute solo al suo medico. Qui siamo di fronte a un vero conflitto di interessi“, commenta su Facebook il tweet con cui Albert Bourla, numero uno di Pfizer, ha annunciato nei giorni scorsi di ...

sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - sole24ore : ?? Seduta ad alta volatilità per le #Borse europee, che hanno più volte invertito la rotta mentre gli investitori co… - attilasarti : RT @guidotweet: A proposito, qualcuno ha notizie di @fanpage? Continuano a fare i pesci in barile o si preparano a calare il loro poker d’a… -

Ted Lasso: le foto di Tim Cook in visita sul set Trovate tutte le ultime notizie sullo show nella nostra scheda . Borse, seduta ad alta volatilità con impennata gas. Milano maglia nera, salgono rendimenti BTp Guarda i video Le notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come ... Coppia di anziani a rischio sgombero, appello all’Asl Napoli1 Gli attivisti della «Campagna per il diritto ad abitare» che hanno denunciato il caso si sono dati appuntamento giovedì mattina in vico Lungo Montecalvario per cercare un'ultima mediazione. Impatto con l’asteroide, le prime immagini dalla sonda italiana Liciacube Gli scienziati vogliono sapere quanto materiale è stato espulso, questo dice tanto sulla composizione e la ‘durezza’ di Dimorphos, che dalle ultime immagini sembra proprio essere un ammasso di ... Trovate tutte lesullo show nella nostra scheda .Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come ...Gli attivisti della «Campagna per il diritto ad abitare» che hanno denunciato il caso si sono dati appuntamento giovedì mattina in vico Lungo Montecalvario per cercare un'ultima mediazione.Gli scienziati vogliono sapere quanto materiale è stato espulso, questo dice tanto sulla composizione e la ‘durezza’ di Dimorphos, che dalle ultime immagini sembra proprio essere un ammasso di ...