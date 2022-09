Ultime Notizie – Alluvione Marche, oggi i funerali del piccolo Mattia (Di martedì 27 settembre 2022) Lutto cittadino oggi nei comuni di Barbara e di San Lorenzo in Campo, per i funerali di Mattia, il bambino di 8 anni tra le vittime dell’Alluvione delle Marche. Le esequie si terranno a Barbara alle 15. I primi cittadini dei due paesi, dove abitano il papà e la mamma del bambino, si sono stretti alla famiglia proclamando la giornata di lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione. Bandiere a mezz’asta nella sede comunale e negli edifici pubblici e privati. “Con questo lutto cittadino la comunità tutta si stringe in un unico grande abbraccio ed esprime tutta la vicinanza e il cordoglio a tutti i familiari del caro Mattia”, ha sottolineato il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Lutto cittadinonei comuni di Barbara e di San Lorenzo in Campo, per idi, il bambino di 8 anni tra le vittime dell’delle. Le esequie si terranno a Barbara alle 15. I primi cittadini dei due paesi, dove abitano il papà e la mamma del bambino, si sono stretti alla famiglia proclamando la giornata di lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione. Bandiere a mezz’asta nella sede comunale e negli edifici pubblici e privati. “Con questo lutto cittadino la comunità tutta si stringe in un unico grande abbraccio ed esprime tutta la vicinanza e il cordoglio a tutti i familiari del caro”, ha sottolineato il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

