Uila Pesca | Enrica Mammucari riconfermata segretaria generale

Roma, 27 set. (Labitalia) - Enrica Mammucari è stata riconfermata segretaria generale della Uila Pesca a conclusione del VI congresso nazionale dell'organizzazione svoltosi a Roma il 26 e 27 settembre. Confermata anche la segreteria uscente con Fabrizio De Pascale, Tommaso Macaddino, Amelia Pagliara, Maria Laurenza e Guido Majrone segretari nazionali ed Enrico Tonghini tesoriere. Molto applaudita dai numerosi delegati e ospiti presenti la relazione di Mammucari "che si è concentrata sulla drammatica situazione del settore Pesca che rischia di scomparire a causa, oltreché dalle conseguenze legate alla pandemia e alla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, dalle politiche europee ispirate unicamente alla salvaguardia delle ...

