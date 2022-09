Ucraina-Russia, Medvedev: “Uso armi nucleari se necessario, non è bluff” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Questo non è un bluff”. La Russia ”ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario”. Lo ha dichiarato l’ex presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia. ”La Russia utilizzerà armi nucleari se essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando tali armi o se vi sarà una minaccia per l’esistenza della Russia”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Questo non è un”. La”ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà”. Lo ha dichiarato l’ex presidente e primo ministro russo Dmitry, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della. ”Lautilizzeràse essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando talio se vi sarà una minaccia per l’esistenza della”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

pisto_gol : In uno dei momenti più difficili della storia recente, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina rischia di far crol… - martaottaviani : #Russia sta mandando in guerra soldati allo sbaraglio senza nemmeno addestrarli. Chissà cosa ne pensano due 'sapien… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca canta vittoria: 'Il 93% delle schede elettorali si esprime a favore dell'adesione alla Russia nel p… - StefanoArgentin : Francesco: l'uso bellico dell'energia atomica è un crimine - Vatican News - Pereira_Rosario : RT @_Nico_Piro_: #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto lontano… -