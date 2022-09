Ucraina, Putin: “Pronti a negoziati con Kiev, ma le condizioni sono cambiate”. Prosegue ‘la fuga’ dalla Russia (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo averlo ripetuto più volte, anche in occasione del recente vertice Sco in quel di Samarcanda, quando ha incontrato il premier turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente russo ha ribadito la sua disponibilità a negoziare con Kiev ma, vista la reticenza di parte di Zelensky, inevitabilmente poi le condizioni cambiano. Come ha infatti tenuto a ribadire oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov , “Il principio in generale rimane lo stesso. Proprio come gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Gli ucraini hanno abbandonato completamente il percorso negoziale. Per questo, l’operazione militare Prosegue“. Come dire: ‘vi ho cercato, dato disponibilità, ma ve ne siete fregati. Ed allora io vado avanti’. Peskov: “Dopo i referendum il sistema è pronto per cambiamenti con l’annessione delle regioni del Sud-est” Ed è indubbio che ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo averlo ripetuto più volte, anche in occasione del recente vertice Sco in quel di Samarcanda, quando ha incontrato il premier turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente russo ha ribadito la sua disponibilità a negoziare conma, vista la reticenza di parte di Zelensky, inevitabilmente poi lecambiano. Come ha infatti tenuto a ribadire oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov , “Il principio in generale rimane lo stesso. Proprio come gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Gli ucraini hanno abbandonato completamente il percorso negoziale. Per questo, l’operazione militare“. Come dire: ‘vi ho cercato, dato disponibilità, ma ve ne siete fregati. Ed allora io vado avanti’. Peskov: “Dopo i referendum il sistema è pronto per cambiamenti con l’annessione delle regioni del Sud-est” Ed è indubbio che ...

