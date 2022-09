Ucraina, Putin: “Pronti a negoziati con Kiev, ma condizioni cambiano” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia rimane pronta a negoziati con l’Ucraina, ma con la situazione che cambia, cambiano anche le condizioni per tali trattative, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. A Samarcanda, Putin aveva detto, sempre parlando con Erdogan, che sarebbe stato possibile un dialogo con l’Ucraina. “Il principio in generale rimane lo stesso. Proprio come gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Gli ucraini hanno abbandonato completamente il percorso negoziale. Per questo, l’operazione militare prosegue”, ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia rimane pronta acon l’, ma con la situazione che cambia,anche leper tali trattative, ha affermato il presidente russo Vladimirin un colloquio con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. A Samarcanda,aveva detto, sempre parlando con Erdogan, che sarebbe stato possibile un dialogo con l’. “Il principio in generale rimane lo stesso. Proprio come gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Gli ucraini hanno abbandonato completamente il percorso negoziale. Per questo, l’operazione militare prosegue”, ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

