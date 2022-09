Ucraina, Putin è pronto a negoziare: 'Ma le condizioni cambiano...' (Di martedì 27 settembre 2022) La Russia è pronta a negoziare con l'Ucraina. La rivelazione arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a margine del colloquio tra Putin ed Erdogan a Samarcanda. Con la situazione della guerra ... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022) La Russia è pronta acon l'. La rivelazione arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a margine del colloquio traed Erdogan a Samarcanda. Con la situazione della guerra ...

