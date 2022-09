Ucraina: presidente kazako promette di proteggere i russi in fuga dalla mobilitazione (Di martedì 27 settembre 2022) Astana, 27 set. (Adnkronos) - Il presidente kazako ha assicurato che il suo Paese proteggerà i russi che entreranno in Kazakistan per sfuggire alla mobilitazione militare in corso per inviare rinforzi per combattere in Ucraina. "In questi giorni molte persone stanno arrivando nel nostro territorio dalla russia. La maggior parte di esse è costretta ad andarsene a causa di una situazione disperata", ha detto Kassym-Jomart Tokayev, secondo le agenzie di stampa russe. "Dobbiamo prenderci cura di loro, garantire la loro sicurezza", ha aggiunto il presidente del Paese maggior alleato di Mosca in Asia centrale, ma che ha preso le distanze dal Cremlino riguardo l'offensiva russa in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Astana, 27 set. (Adnkronos) - Ilha assicurato che il suo Paese proteggerà iche entreranno in Kazakistan per sfuggire allamilitare in corso per inviare rinforzi per combattere in. "In questi giorni molte persone stanno arrivando nel nostro territorioa. La maggior parte di esse è costretta ad andarsene a causa di una situazione disperata", ha detto Kassym-Jomart Tokayev, secondo le agenzie di stampa russe. "Dobbiamo prenderci cura di loro, garantire la loro sicurezza", ha aggiunto ildel Paese maggior alleato di Mosca in Asia centrale, ma che ha preso le distanze dal Cremlino riguardo l'offensiva russa in

