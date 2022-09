Ucraina, osservatrice italiana: “Referendum Russia anomalo, ma no minacce” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Un voto certamente “anomalo”, ma “non ho visto nessuno votare sotto la minaccia delle armi, anche se non so poi dietro cosa succeda”. Graziarosa Villani è tra i 13 osservatori italiani che si sono recati nel Donbass e nelle regioni dell’Ucraina sotto il controllo russo dove dal 23 settembre si sta svolgendo un Referendum sull'”adesione” a Mosca. Un voto definito una “farsa” da Kiev e bollato come illegale dalla comunità internazionale. “Siamo partiti la sera del 22 settembre per Istanbul e da lì a Mosca. Poi a bordo di un aereo militare abbiamo raggiunto Rostov e poi chi il Donbass e chi, come me, la Crimea”, afferma all’Adnkronos Villani, precisando di aver ricevuto l’invito dal Center for International Interaction and Cooperation con sede a Mosca tramite un documento firmato dalla “direttrice” Maria Prokofieva e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Un voto certamente “”, ma “non ho visto nessuno votare sotto la minaccia delle armi, anche se non so poi dietro cosa succeda”. Graziarosa Villani è tra i 13 osservatori italiani che si sono recati nel Donbass e nelle regioni dell’sotto il controllo russo dove dal 23 settembre si sta svolgendo unsull'”adesione” a Mosca. Un voto definito una “farsa” da Kiev e bollato come illegale dalla comunità internazionale. “Siamo partiti la sera del 22 settembre per Istanbul e da lì a Mosca. Poi a bordo di un aereo militare abbiamo raggiunto Rostov e poi chi il Donbass e chi, come me, la Crimea”, afferma all’Adnkronos Villani, precisando di aver ricevuto l’invito dal Center for International Interaction and Cooperation con sede a Mosca tramite un documento firmato dalla “direttrice” Maria Prokofieva e ...

