Ucraina, news in diretta. Referendum in Donbass: 'Il 97% ha votato sì all'annessione' (Di martedì 27 settembre 2022) Risultato plebiscitario, Putin: 'Così salviamo gli ucraini'. L'Ue: voto illegale, sanzioneremo gli organizzatori. Medvedev: la Russia ha il diritto di usare ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Risultato plebiscitario, Putin: 'Così salviamo gli ucraini'. L'Ue: voto illegale, sanzioneremo gli organizzatori. Medvedev: la Russia ha il diritto di usare ...

vaticannews_it : Giornata Mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Innumerevoli gli appelli del #Papa perché si fermi la cor… - vaticannews_it : #Parolin: la minaccia dell’uso di #armiatomiche in #Ucraina è ripugnante. @UN ?? - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - Luxgraph : Centinaia di persone in coda al confine tra Russia e Georgia, in fuga dalla guerra #corriere #news #2022 #italy… - AleksL74 : 'La fuga di gas dal #NordStream un non è altro che un attacco terroristico pianificato dalla Russia e un atto di ag… -