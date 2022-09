Ucraina: Kiev, '395 bambini uccisi e 1.171 feriti da inizio guerra' (Di martedì 27 settembre 2022) Kiev, 27 set. (Adnkronos) - Sono 395 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 1.171 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev, Mykolaiv e Chernihiv. Secondo l'ufficio del procuratore, 2.500 istituzioni educative sono state danneggiate, di cui 289 completamente distrutte, a causa dei bombardamenti delle truppe russe. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022), 27 set. (Adnkronos) - Sono 395 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 1.171 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv,, Mykolaiv e Chernihiv. Secondo l'ufficio del procuratore, 2.500 istituzioni educative sono state danneggiate, di cui 289 completamente distrutte, a causa dei bombardamenti delle truppe russe.

