(Di martedì 27 settembre 2022) Varsavia, 27 set. (Adnkronos) - I primi ministri polacco e danese partecipanocerimonia di apertura del 'Baltic Pipe', ilche aprirà uncollegamento per il gas norvegese verso l'Europa. La cerimonia si svolge presso la stazione di compressione del gas di Goleniow, nel nord-ovest della. Laha guidato il progetto per sostituire il gas provenienteRussia, il suo principale fornitore tradizionale. Gazprom ha smesso di rifornire laad aprile. Non sarà soltanto Varsavia a beneficiare per la prima volta del gas norvegese attraverso ilche attraverserà la Danimarca, ma potranno essere riforniti anche i paesi a sud della, tra cui ...

Il Sannio Quotidiano

Il business dell'anidride carbonica è giàe da tempo e rischia di lasciare per strada ... E la guerra inaccelererà il progetto. John Kerry (Segretario di Stato Usa nel novembre del ...Il gasdotto Nord Stream 2 collega la Russia alla Germania e anche se i lavori sono terminati non e' mai statoa causa delle tensioni con Mosca per il conflitto in. Il gasdotto e' ... Ucraina: inaugurato nuovo gasdotto per portare gas dalla Norvegia alla Polonia Varsavia, 27 set. (Adnkronos) – I primi ministri polacco e danese partecipano alla cerimonia di apertura del ‘Baltic Pipe’, il nuovo gasdotto che aprirà un nuovo collegamento per il gas norvegese vers ...Sul tavolo, le principali sfide alla fornitura di aiuti nel Paese, con l'inverno in vista, e come superarle. Tra i partecipanti, il Comitato internazionale della Croce Rossa ...