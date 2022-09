Ucraina, i filorussi annunciano: 'Il 96% ha votato a favore dell'annessione alla Russia' (Di martedì 27 settembre 2022) In Ucraina, i filorussi hanno comunicato l'esito del voto dei referendum per l'annessione dei territori occupati alla Russia. Nelle quattro regioni ucraine occupate dalle forze di Mosca oltre il 96% ... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022) In, ihanno comunicato l'esito del voto dei referendum per l'dei territori occupati. Nelle quattro regioni ucraine occupate dalle forze di Mosca oltre il 96% ...

