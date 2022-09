Ucraina, Casa Bianca: “Asilo ai russi che scappano” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti aprono le porte ai russi che chiedono Asilo in fuga dalla guerra impopolare di Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Noi crediamo che a prescindere dalla loro nazionalità possono fare richiesta di Asilo negli Stati Uniti ed avere le loro richieste valutate caso per caso”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti al briefing. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti aprono le porte aiche chiedonoin fuga dalla guerra impopolare di Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce della, Karine Jean-Pierre. “Noi crediamo che a prescindere dalla loro nazionalità possono fare richiesta dinegli Stati Uniti ed avere le loro richieste valutate caso per caso”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti al briefing. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

