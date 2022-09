(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirterrà ”un discorso storico” il 30 settembre alle Camere. Lo scrivono i media russi, mentre secondo l’intelligence britannicapotrebbe annunciare formalmente proprio venerdì l’annessione deiucraini dove si sono svolti quelli che Kiev e la comunità internazionale hanno bollato come ”farsa”. Nell’ultimo rapporto dell’intelligence di Londra si legge infatti che ”c’è una realistica possibilità cheuserà il discorso per annunciare formalmente l’annessione alla Federazione russa delle regioni occupate in. Isono in corso e si concluderanno oggi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi anche, "validi referendum in territori occupati da Russia: affluenza sopra 50%", Zelensky: "Per Russia, soldati sono carne da cannone", Turchia: "Erdogan lavora a ...... sull'Oceano Artico o sul territorio dell', ma non ci sono ancora prove che stia preparando ...GB - 'La mancanza di addestratori militari e la fretta con cui la Russia ha avviato la ... Ucraina, 007 Gb: "Presto annuncio Putin su adesione territori referendum" (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin terrà "un discorso storico" il 30 settembre alle Camere. Lo scrivono i media russi, mentre secondo l'intelligence britannica Putin potrebbe annunciare ...(Adnkronos) - Antony Blinken ha affermato che Washington è stata in contatto negli ultimi mesi con il Cremlino per affrontare le minacce nucleari nel corso ...