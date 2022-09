Tutto Chiede Salvezza: la serie tv su Netflix: ecco quando esce, trama e cast (Di martedì 27 settembre 2022) Sbarca su Netflix, ma sarà disponibile anche su Sky Q e con l’app Now Smart Stick, il prossimo 14 ottobre la serie tv “Tutto Chiede Salvezza”, diretta da Francesco Bruni e tratta dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli. Nelle vesti di protagonista troveremo Federico Cesari, in una dramedy contemporanea che parla delle nuove generazioni e nei disagi da loro vissuti. Leggi anche: quando esce su Netflix la sesta stagione di Elite? La data, cast e anticipazioni Tutto Chiede Salvezza: trama Dopo la vittoria del Premio Strega giovani 2020, come anticipato, la serie Tutto Chiede Salvezza a partire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Sbarca su, ma sarà disponibile anche su Sky Q e con l’app Now Smart Stick, il prossimo 14 ottobre latv “”, diretta da Francesco Bruni e tratta dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli. Nelle vesti di protagonista troveremo Federico Cesari, in una dramedy contemporanea che parla delle nuove generazioni e nei disagi da loro vissuti. Leggi anche:sula sesta stagione di Elite? La data,e anticipazioniDopo la vittoria del Premio Strega giovani 2020, come anticipato, laa partire ...

