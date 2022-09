Tutor sportivi scolastici per Scuola Attiva Kids | domande entro l’11 ottobre Compenso di 15 euro ora Avviso

(Di martedì 27 settembre 2022) Pubblicata la nota ministeriale per l'zione del progetto2022/23 per laprimaria. Il Progetto è rivolto a tutte le classi diprimaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nellaprimaria per le sue valenze formative, per la promozione di stili di vita corretti e salutari e per l’inclusione sociale. Pubblicato anche l'per la ricerca dei. L'articolo .

