Tutela assoluta Lega | rumors pesantissimi | che ruolo vogliono per Salvini al governo

(Di martedì 27 settembre 2022) Blindato e spinto al. Dopo 3 ore di Consiglio federale, Matteoesce un po' più forte. Il segretario dellaera stato messo in dubbio da Grimoldi e Bobo Maroni, che poche ore prima avevano chiesto ufficiosamente un cambio al vertice del Carroccio dopo "l'insoddisfacente" (parola distesso) 8,7% delle elezioni politiche. C'era anche aria di Congresso anticipato, ma per ora i big del partito dicono no. Fonti leghiste fanno sapere, al termine dell'incontro politico dei maggiorenti, che "c'è stata una discussione franca" dalla quale però "è emersa ladel segretario federale". "Hanno parlato tutti e nessuno lo ha messo in discussione". Una foto diffusa dallo staff della comunicazione dellatestimonia ...

