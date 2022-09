Tumori: in un gene soluzione paradosso Peto, genetista 'è il segreto degli elefanti' (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Più vicini a spiegare il 'paradosso di Peto', ovvero il fatto che non esista alcun legame tra le dimensioni e la longevità tipici di una specie animale, e il rischio di ammalarsi di cancro. In altre parole un topo o un elefante, pur avendo un numero di cellule molto diverso, hanno lo stesso rischio oncologico. Potrebbe sembrare una anomalia, visto che il cancro è causato da mutazioni genetiche che si accumulano nelle cellule e vivere più a lungo, come gli elefanti, e avere dimensioni elevate sarebbe dovuto essere un elemento di rischio maggiore. Ma non è così. Questa osservazione, fatta per la prima volta dall'epidemiologo britannico Richard Peto alla fine degli anni '70, è nota appunto come paradosso di Peto. Ora uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Più vicini a spiegare il 'di', ovvero il fatto che non esista alcun legame tra le dimensioni e la longevità tipici di una specie animale, e il rischio di ammalarsi di cancro. In altre parole un topo o un elefante, pur avendo un numero di cellule molto diverso, hanno lo stesso rischio oncologico. Potrebbe sembrare una anomalia, visto che il cancro è causato da mutazionitiche che si accumulano nelle cellule e vivere più a lungo, come gli, e avere dimensioni elevate sarebbe dovuto essere un elemento di rischio maggiore. Ma non è così. Questa osservazione, fatta per la prima volta dall'epidemiologo britannico Richardalla fineanni '70, è nota appunto comedi. Ora uno ...

