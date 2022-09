Tu Sì Que Vales: Protagonista Accusa La Produzione! (Di martedì 27 settembre 2022) Tu Sì Que Vales: la dura polemica tra i giudici, in particolar modo Maria De Filippi, e Francesco Niente, prosegue anche dopo il programma con alcune dichiarazioni sorprendenti del cantante… La prima puntata di Tu Sì Que Vales è andata in onda ed ha già sollevato moltissime polemiche. Una di queste riguarda il performer Francesco Ocelli, in arte Francesco Niente. Durante la trasmissione, ha presentato il suo brano “Mutandine” che però ha sollevato l’indignazione dei giudici ed in particolar modo di Maria De Filippi per via del testo. Ora, però, il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Corriere del Mezzogiorno, raccontando una versione dei fatti molto particolare. Tu Sì Que Vales: Francesco Niente svela di essere stato cercato dalla trasmissione! A Tu Sì Que Vales non mancano mai polemiche tra concorrenti e ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 27 settembre 2022) Tu Sì Que: la dura polemica tra i giudici, in particolar modo Maria De Filippi, e Francesco Niente, prosegue anche dopo il programma con alcune dichiarazioni sorprendenti del cantante… La prima puntata di Tu Sì Queè andata in onda ed ha già sollevato moltissime polemiche. Una di queste riguarda il performer Francesco Ocelli, in arte Francesco Niente. Durante la trasmissione, ha presentato il suo brano “Mutandine” che però ha sollevato l’indignazione dei giudici ed in particolar modo di Maria De Filippi per via del testo. Ora, però, il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Corriere del Mezzogiorno, raccontando una versione dei fatti molto particolare. Tu Sì Que: Francesco Niente svela di essere stato cercato dalla trasmissione! A Tu Sì Quenon mancano mai polemiche tra concorrenti e ...

