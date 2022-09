Traffico Roma del 27-09-2022 ore 10:00 (Di martedì 27 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sulla tangenziale est per un incidente momentaneamente chiuso il tratto tra la A24 via Tiburtina verso la Salaria chiusa anche l’ingresso la tangenziale est per coloro che provengono dal tratto Urbano della A24 inevitabili ripercussioni sul tratto Urbano della A24 con Traffico congestionato sull’intero percorso in direzione della tangenziale sempre per incidente code su via Portuense tra via Folchi via Ramazzini nelle due direzioni incidente anche sulla circonvallazione Gianicolense all’altezza di via Quirino Majorana verso Viale Trastevere è ancora per incidente code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazione Roma nord dell’area di servizio Settebagni si tratta di un tamponamento per lavori ancora lunghe code su via Pontina da Castel ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sulla tangenziale est per un incidente momentaneamente chiuso il tratto tra la A24 via Tiburtina verso la Salaria chiusa anche l’ingresso la tangenziale est per coloro che provengono dal tratto Urbano della A24 inevitabili ripercussioni sul tratto Urbano della A24 concongestionato sull’intero percorso in direzione della tangenziale sempre per incidente code su via Portuense tra via Folchi via Ramazzini nelle due direzioni incidente anche sulla circonvallazione Gianicolense all’altezza di via Quirino Majorana verso Viale Trastevere è ancora per incidente code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazionenord dell’area di servizio Settebagni si tratta di un tamponamento per lavori ancora lunghe code su via Pontina da Castel ...

