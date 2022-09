blogtivvu : Totti, i figli Cristian e Chanel: auguri pubblici nel giorno del compleanno, Ilary ‘spegne’ i social #totti… - RegalinoV : Francesco Totti, per il compleanno arrivano le dediche dei figli che riportano il sereno - redazionerumors : L'ex calciatore e Capitano della Roma festeggia il suo primo compleanno da single dopo l’allontanamento da Ilary e… - Newsinunclick : Auguri Vita, ti amo da morire', così il primogenito - e calciatore - Cristian che posta una foto che lo ritrae da b… - jornalistavitor : RT @Corriere: Totti ha 46° anni: senza Ilary e con gli auguri dei figli. La vita del simbolo della Roma -

Oggi, infatti, Francescospegne le sue prime 46 candeline ed in occasione di un giorno così importante non potevano mancare i messaggi di auguri dei suoicompie gli anni: le ...di Fiorenzo Radogna Primo compleanno ufficialmente da separato per l'ex capitano della Roma Francesco, campione del mondo e oggi talent scout 1 di 24, i 46 anni e gli auguri deiUn compleanno come gli altri Non proprio. Francescocompie 46 anni ed è il suo primo genetliaco ufficialmente senza Ilary - da cui si è dolorosamente ...Per i tifosi della Roma, il 27 settembre è una data importante in quanto è il compleanno dell'ex capitano. Dopo il divorzio dalla conduttrice Ilary Blasi, Francesco Totti però passerà per la prima vol ...Primo compleanno da separato per Francesco Totti, che oggi festeggia 46 anni. L'ex capitano della Roma, che è al centro del gossip per la sua separazione turbolenta con ...