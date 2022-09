Totoministri | Meloni chiude a Salvini | non avrà il Viminale o altri ministeri chiave

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il successo alle urne, Giorgiasi appresta a formare il nuovo governo, il primo dal 2011 a essere sostenuto unicamente dal centrodestra. Un risultato raggiunto grazie al 26 percento raccolto da Fratelli d’Italia, quasi quanto l’intero centrosinistra. Anche per questo, secondo alcuni retroscena di oggi, la futura premier non intende piegarsi alle richieste degli alleati, reduci da una debacle oltre ogni attesa (Lega) e un risultato insperato (Forza Italia): entrambi hanno ottenuto circa un terzo dei voti di Fratelli d’Italia. Nonostante la modesta consistenza elettorale (messi insieme non raggiungono i voti del Partito democratico), i partiti guidati da Matteoe Silvio Berlusconi saranno però determinanti per la maggioranza, in particolare al Senato. Secondo quanto riporta La Repubblica, al segretario leghista ...

...dall'attuale esecutivo a quello nuovo ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE ELEZIONI -)...avrebbe già avuto una telefonata con Mario Draghi, come si è appreso in ambienti ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Giorgiaverso il governo:del possibile esecutivo Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche e avrà la maggioranza in ...Dopo la vittoria netta alle elezioni politiche di domenica, la parola d’ordine ai vertici di Fratelli d’Italia è “responsabilità”. Giorgia Meloni lo dice allo stato maggiore del suo partito che la app ...Crosetto in prima fila, Donzelli potrebbe guidare i parlamentari eletti alla Camera. Viminale, spunta l’idea del prefetto di Salvini. E per la «quota alleati» in lizza Bongiorno, Tajani e Giorgetti Tr ...