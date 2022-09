Totoministri governo Meloni: La Russa per il Senato, Giorgetti alla Camera. Economia spacchettata in due ministeri (Di martedì 27 settembre 2022) Giorgia Meloni non ha fretta. Vuole fare «le cose per bene, non possiamo permetterci errori» e sa che passerà quasi un mese prima di poter spuntare, assieme a Sergio Mattarella, la... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 settembre 2022) Giorgianon ha fretta. Vuole fare «le cose per bene, non possiamo permetterci errori» e sa che passerà quasi un mese prima di poter spuntare, assieme a Sergio Mattarella, la...

lavocedialba : Crosetto nega il suo ingresso al Governo, ma non c’è totoministri che non lo tiri in ballo - VanityFairIt : Ci sono nomi che si attendevano e che sono già stati al governo. Antonio Tajani, ma anche Giancarlo Giorgetti come… - LichtLuxLucia : Che dite del toto ministri? - infoitinterno : Crosetto nega il suo ingresso al Governo, ma non c’è totoministri che non lo tiri in ballo - ilnazionaleit : Crosetto nega il suo ingresso al Governo, ma non c’è totoministri che non lo tiri in ballo -