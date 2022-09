Torna il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: l’appuntamento con la seconda tappa è il 2 ottobre (Di martedì 27 settembre 2022) La bandiera a scacchi sventola ancora una volta per gli appassionati delle sfide ruota a ruota: il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy sta per Tornare. Domenica 2 ottobre dalle 19:00 alle 21:00, infatti, si svolgerà il secondo appuntamento dell’apprezzatissimo torneo online del videogioco più venduto in assoluto sulla famiglia di console Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Tra sportellate e traiettorie al limite, il divertimento è assicurato proprio per tutti grazie all’immediatezza e all’intuitività del gameplay di questo gioco di corse unico, che permette anche ai neofiti di cimentarsi in gare al cardiopalma in compagnia dei propri amici. La competizione, che sarà aperta a tutti e ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 27 settembre 2022) La bandiera a scacchi sventola ancora una volta per gli appassionati delle sfide ruota a ruota: ilsta perre. Domenica 2dalle 19:00 alle 21:00, infatti, si svolgerà il secondo appuntamento dell’apprezzatissimo torneo online del videogioco più venduto in assoluto sulla famiglia di console Nintendo Switch,. Tra sportellate e traiettorie al limite, il divertimento è assicurato proprio per tutti grazie all’immediatezza e all’intuitività del gameplay di questo gioco di corse unico, che permette anche ai neofiti di cimentarsi in gare al cardiopalma in compagnia dei propri amici. La competizione, che sarà aperta a tutti e ...

