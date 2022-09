Tommaso Maestrelli sarà ricordato a Roma in Campidoglio a cento anni dalla nascita (Di martedì 27 settembre 2022) Venerdì 7 ottobre 2022, in Campidoglio, verrà celebrata una cerimonia di commemorazione per Tommaso Maestrelli, “Il Maestro” Tommaso Maestrelli, l’indimenticato e indimenticabile allenatore dello scudetto della Lazio del 1974, verrà ricordato con una cerimonia celebrativa, in Campidoglio, il prossimo 7 ottobre alle ore 11:30. All’evento, organizzato da Lazio Ciclismo, Lazio Motociclismo, dalla redazione di Lazialità, dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, Regione Lazio e l’Assessorato allo Sport di Roma Capitale, parteciperanno anche i calciatori allenati da Maestro durante il suo periodo in panchina e i figli di coloro che sono scomparsi. Infine verranno ufficializzate le intitolazioni di due parchi, uno in ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) Venerdì 7 ottobre 2022, in, verrà celebrata una cerimonia di commemorazione per, “Il Maestro”, l’indimenticato e indimenticabile allenatore dello scudetto della Lazio del 1974, verràcon una cerimonia celebrativa, in, il prossimo 7 ottobre alle ore 11:30. All’evento, organizzato da Lazio Ciclismo, Lazio Motociclismo,redazione di Lazialità, dal Centro Studi Nove Gennaio Millenove, Regione Lazio e l’Assessorato allo Sport diCapitale, parteciperanno anche i calciatori allenati da Maestro durante il suo periodo in panchina e i figli di coloro che sono scomparsi. Infine verranno ufficializzate le intitolazioni di due parchi, uno in ...

