Tom Hanks: "Solo 4 dei miei film sono davvero buoni" (Di martedì 27 settembre 2022) L'attore premio Oscar Tom Hanks ha rivelato di considerare Solo 4 dei film di cui è stato protagonista davvero buoni. Tom Hanks ha rivelato che considera Solo 4 film tra quelli che ha girato nella sua carriera davvero buoni. L'attore premio Oscar ha condiviso la sua sorprendente opinione annunciando la pubblicazione del romanzo The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, che verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 maggio 2023. Al magazine People, Tom Hanks ha dichiarato: "Nessuno sa come viene realizzato un film, anche se tutti pensano di saperlo. Ho realizzato tantissimi film (e quattro sono piuttosto buoni, penso), e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) L'attore premio Oscar Tomha rivelato di considerare4 deidi cui è stato protagonista. Tomha rivelato che consideratra quelli che ha girato nella sua carriera. L'attore premio Oscar ha condiviso la sua sorprendente opinione annunciando la pubblicazione del romanzo The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, che verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 maggio 2023. Al magazine People, Tomha dichiarato: "Nessuno sa come viene realizzato un, anche se tutti pensano di saperlo. Ho realizzato tantissimi(e quattropiuttosto, penso), e ...

