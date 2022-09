Todt | la Juve e il ritorno alla Ferrari | 'Ho fatto colazione con Agnelli | ecco la verità'

TUTTOJUVE_COM : Todt: 'No al ritorno in Ferrari. Alcuni pensavano che dovessi andare alla Juve dopo avermi visto con Agnelli' -

Tanti mi hanno visto e tanti hanno pensato che avrei dovuto lavorare con.la".ha voluto mandare un messaggio a Binotto: "Ogni epoca e diversa, non voglio dare consigli. È facile dare ..."Felice di rivedere i miei amici Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene e di visitare la sede della Juventus, uno dei più grandi football club mondiali": lo scrive sui social Jean, ex dirigente Ferrari ed ex presidente della Fia, rendendo pubblica la visita di ieri alla Juventus. Per qualcuno un pranzo al centro sportivo del club bianconero e quattro chiacchiere tra amici ...Nelle scorse settimane si è parlato molto del possibile ritorno alla Ferrari di Jean Todt in qualità di super consulente. Interpellato oggi sull’argomento, il francese ha ...F1 Jean Todt al Festival dello Sport: “la Ferrari sta facendo bene, ma per vincere serve eccellenza a tutti i livelli” ...