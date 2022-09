Tiro a volo, Mondiali 2022: azzurri lontani dalla qualificazione nel trap maschile (Di martedì 27 settembre 2022) Proseguono i Mondiali di Tiro a volo, in corso ad Osijek, Croazia: nel trap maschile non ci sono buone notizie per i tre azzurri impegnati, dato che dopo 100 dei 125 piattelli delle qualificazioni tutti i tiratori italiani sono lontani dal passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 25 piattelli. Oggi, martedì 27 settembre, infatti, sono proseguite anche al maschile le gare che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, ulteriori carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 4 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). In testa c’è una coppia con 99/100: si tratta dello statunitense Derrick Scott Mein e del rappresentante di Cina Taipei Yang Kun-Pi. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Proseguono idi, in corso ad Osijek, Croazia: nelnon ci sono buone notizie per i treimpegnati, dato che dopo 100 dei 125 piattelli delle qualificazioni tutti i tiratori italiani sonodal passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 25 piattelli. Oggi, martedì 27 settembre, infatti, sono proseguite anche alle gare che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, ulteriori carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 4 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). In testa c’è una coppia con 99/100: si tratta dello statunitense Derrick Scott Mein e del rappresentante di Cina Taipei Yang Kun-Pi. ...

