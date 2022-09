Tifosi sotto shock: il gigante dello sport ucciso a pugni dopo una lite (Di martedì 27 settembre 2022) Bruttissima notizia per il mondo dello sport internazionale. Il campionissimo è morto in seguito ad un’aggressione davvero brutale Lutto nel mondo dello sport mondiale. Una notizia davvero terribile quella giunta poche ore fa e che ha colpito gli appassionati di tutto il globo, in particolare coloro che amano gli sport in acqua. Pochi giorni fa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Bruttissima notizia per il mondointernazionale. Il campionissimo è morto in seguito ad un’aggressione davvero brutale Lutto nel mondomondiale. Una notizia davvero terribile quella giunta poche ore fa e che ha colpito gli appassionati di tutto il globo, in particolare coloro che amano gliin acqua. Pochi giorni fa L'articolo proviene da Inews24.it.

GiuseppeCarlo14 : RT @juventusfans: La #Juventus da circa 1 mese è letteralmente sotto attacco mediatico; ennesima #FakeNews per destabilizzare l’ambiente bi… - zielulife2 : I tifosi del Milan stanno letteralmente schiumando sotto tutti i video riguardanti Kvaratskhelia, su qualsiasi soci… - guarant33d : @TheKing95979182 @InterHubOff @Gazzetta_it Stanno preparando la scena su velina di Marotta perché i tifosi se la pr… - UgoBaroni : RT @juventusfans: La #Juventus da circa 1 mese è letteralmente sotto attacco mediatico; ennesima #FakeNews per destabilizzare l’ambiente bi… - SestanDean : RT @juventusfans: La #Juventus da circa 1 mese è letteralmente sotto attacco mediatico; ennesima #FakeNews per destabilizzare l’ambiente bi… -