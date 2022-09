The Witcher, Bridgerton, You: tutti gli annunci Tudum di Netflix (Di martedì 27 settembre 2022) Netflix rinnova l’appuntamento con Tudum e condivide con i fan di tutto il mondo le novità in arrivo in streaming: pioggia di anteprime tra trailer, date di uscite e anticipazioni su film e serie TV prossimamente disponibili sulla piattaforma. Torna l’appuntamento annuale con Tudum, evento virtuale globale che consente alla piattaforma di divulgare tutte le novità più importanti riguardo film e serie TV in uscita. Quest’anno l’evento si è svolto ancora digitalmente il 24 settembre 2022 e, come da aspettativa, ha regalato uno sguardo più approfondito alle prossime uscite con trailer, anticipazioni e date di uscita già fissate. Tantissimi i titoli propinati al pubblico di Netflix nel corso dell’evento, da The Witcher e il rispettivo prequel al trailer e data di uscita di Enola Holmes 2. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 settembre 2022)rinnova l’appuntamento cone condivide con i fan di tutto il mondo le novità in arrivo in streaming: pioggia di anteprime tra trailer, date di uscite e anticipazioni su film e serie TV prossimamente disponibili sulla piattaforma. Torna l’appuntamento annuale con, evento virtuale globale che consente alla piattaforma di divulgare tutte le novità più importanti riguardo film e serie TV in uscita. Quest’anno l’evento si è svolto ancora digitalmente il 24 settembre 2022 e, come da aspettativa, ha regalato uno sguardo più approfondito alle prossime uscite con trailer, anticipazioni e date di uscita già fissate. Tantissimi i titoli propinati al pubblico dinel corso dell’evento, da Thee il rispettivo prequel al trailer e data di uscita di Enola Holmes 2. Crediti: ...

NetflixIT : Il destino ci ha condotto fino qui. The Witcher torna per la terza stagione nell'estate 2023 ??#TUDUM - orgoglionerd : The Witcher 3 arriverà ufficialmente la prossima estate - teloreo : Ma quanto è bella la colonna sonora della S1 di the Witcher piango - LeviAck8_ : @iamLP9 Ghotam è letteralmente Batman ma con protagonista james Gordon, the witcher è un fantasy medievale - badtasteit : #TheWitcherBloodOrigin, il creatore spiega perché ha ridotto il numero di episodi -