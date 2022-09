“The loneliest” è il nuovo brano dei Måneskin

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo un’estate fenomenale in giro per il mondo, itornano con l’esplosivo singolo “The”. Quando esce “The”? Sabato 24 settembre isi sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. La campagna del festival si è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà estrema. La scorsa settimana ihanno annunciato ilsingolo “The”, in uscita il 7 ottobre, rendendo pubblica la copertina del. È già possibile pre-salvare il. “Supermodel”: superati i 150 milioni di stream Supermodel ha di recente superato i 150 milioni di stream globali, ...

viola_barsotti : RT @ginnottonic: significato simbolico di ogni elemento nel promo di “The Loneliest”. a thread?? - Victori31631277 : RT @ginnottonic: significato simbolico di ogni elemento nel promo di “The Loneliest”. a thread?? - elpapamichail : RT @ginnottonic: significato simbolico di ogni elemento nel promo di “The Loneliest”. a thread?? - claireschmn : RT @ginnottonic: significato simbolico di ogni elemento nel promo di “The Loneliest”. a thread?? - zittaxbuona : RT @ginnottonic: significato simbolico di ogni elemento nel promo di “The Loneliest”. a thread?? -

Venerdì 7 ottobre esce "", il nuovo singolo del gruppo rock italiano, già disponibile per il pre - ordine. Per ingannare l'attesa e stuzzicare la curiosità dei fan, i Måneskin sui ...La scorsa settimana i Mneskin hanno annunciato il nuovo attesissimo singolo '', in uscita il 7 ottobre, ed e' stata resa pubblica la copertina del brano. E' possibile pre - salvare '...Mentre calcano i più grandi palchi d'Oltreoceano, i Måneskin annunciano il nuovo singolo "The lonelist" e la relativa cover.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...