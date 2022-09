The Last of Us: il teaser trailer della serie HBO è finalmente qui! – VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) Un momento che gli amanti dei VIDEOgiochi e della saga con protagonisti Joel ed Ellie attendevano da mesi. Ecco comparire il primissimo teaser trailer della serie HBO basata sugli eventi di The Last of Us. The Last of Us: ecco il teaser della serie TV – 27922 www.computermagazine.itEra nell’aria da tempo, ma come sempre ci ha colti di sorpresa. HBO, come un fulmine a ciel sereno, ha condiviso sui suoi canali social il primo, attesissimo teaser trailer della serie basata sui racconti di The Last of Us. La serie TV porta sul piccolo schermo ciò che abbiamo imparato ad apprezzare da ormai dieci anni a ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Un momento che gli amanti deigiochi esaga con protagonisti Joel ed Ellie attendevano da mesi. Ecco comparire il primissimoHBO basata sugli eventi di Theof Us. Theof Us: ecco ilTV – 27922 www.computermagazine.itEra nell’aria da tempo, ma come sempre ci ha colti di sorpresa. HBO, come un fulmine a ciel sereno, ha condiviso sui suoi canali social il primo, attesissimobasata sui racconti di Theof Us. LaTV porta sul piccolo schermo ciò che abbiamo imparato ad apprezzare da ormai dieci anni a ...

