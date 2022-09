Thales Alenia Space preverrà i possibili incidenti del futuro Ariane 6

Leggi su formiche

(Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo vettore europeo si prepara per il suo primo lancio che avverrà nel prossimo anno, aumentando i livelli di sicurezza., joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), ha firmato un accordo conGroup per la produzione del sistema di controllo di sicurezza per il lanciatore6. L’accordo mira al momento a coprire soltanto i primi 15 lanci, ma il programma potrebbe estendersi per altri 30 anni.consegnerà le prime 112 componenti e sottoinsiemi entro l’estate del 2024, consentendo così al gruppo francese di prepararsi al ramp-up operativo, cioè l’incremento di attività che precedono gli aumenti previsti dalla domanda di servizi. L’accordo La collaborazione tra le due realtà non è ...