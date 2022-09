TgLa7, il lapsus della conduttrice: “Ben trovati a tutti voi dal telegiornale della destra”. Poi chiede scusa per l’errore (Di martedì 27 settembre 2022) lapsus della conduttrice del TgLa7 Bianca Caterina Bizzarri, che, nel salutare i telespettatori dell’edizione delle 13.30, ha esordito: “Buongiorno e ben trovati a tutti voi dal telegiornale della destra“. Alla fine del primo servizio, la giornalista si è poi scusata con tutti per la gaffe. Lo stralcio video è diventato virale, scatenando ilarità e ironia sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)delBianca Caterina Bizzarri, che, nel salutare i telespettatori dell’edizione delle 13.30, ha esordito: “Buongiorno e benvoi dal“. Alla fine del primo servizio, la giornalista si è poita conper la gaffe. Lo stralcio video è diventato virale, scatenando ilarità e ironia sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

