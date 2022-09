Terza università, si apre la ventinovesima stagione (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla storia dell’arte all’urbanistica, dalla letteratura agli elementi base della psicologia, dalle scienze umane e sociali alle tecniche del canto, passando per le lingue straniere e l’alfabetizzazione digitale, senza dimenticare l’attività fisica: riparte questa settimana la nuova stagione di lezioni di Terza università (TU), l’associazione di promozione sociale che organizza a Bergamo e in tutta la provincia cicli di incontri destinati a pensionate e pensionati. Per l’anno accademico 2022/2023 sono in programma 80 corsi nel capoluogo e 73 in altri 30 comuni della provincia. I soci già iscritti sono oltre 2.000. Impegnati, in totale, saranno 70 docenti alle prese con un ampio numero di argomenti e materie: musica e cinema, architettura, storia, filosofia, antropologia, le già citate letteratura, lingue straniere, storia dell’arte, ma ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla storia dell’arte all’urbanistica, dalla letteratura agli elementi base della psicologia, dalle scienze umane e sociali alle tecniche del canto, passando per le lingue straniere e l’alfabetizzazione digitale, senza dimenticare l’attività fisica: riparte questa settimana la nuovadi lezioni di(TU), l’associazione di promozione sociale che organizza a Bergamo e in tutta la provincia cicli di incontri destinati a pensionate e pensionati. Per l’anno accademico 2022/2023 sono in programma 80 corsi nel capoluogo e 73 in altri 30 comuni della provincia. I soci già iscritti sono oltre 2.000. Impegnati, in totale, saranno 70 docenti alle prese con un ampio numero di argomenti e materie: musica e cinema, architettura, storia, filosofia, antropologia, le già citate letteratura, lingue straniere, storia dell’arte, ma ...

alfanor48 : RT @enzatassone48: Se penso tutti i ministri della pubblica istruzione mi viene la pelle d'oca... Povera scuola, sempre in mano ad incompet… - laltraguanciama : RT @enzatassone48: Se penso tutti i ministri della pubblica istruzione mi viene la pelle d'oca... Povera scuola, sempre in mano ad incompet… - UnaRoSainAria : Copertina, Netflix, tisana, occhiali e figlia fuori all’università. Da oggi diamo ufficialmente inizio alla mia ter… - enzatassone48 : Se penso tutti i ministri della pubblica istruzione mi viene la pelle d'oca... Povera scuola, sempre in mano ad inc… - elly19595082 : @biondo_71 @repubblica Nope !! Come geometra 5 anni in uno tipo l'universita' della terza eta' ! -