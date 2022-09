Teresa Bellanova non rieletta: “Ma lo spazio per la buona politica è dovunque” (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – La parlamentare pugliese di Italia Viva Teresa Bellanova, vice ministro uscente alle infrastrutture nonché ex ministra delle politiche agricole, non è stata rieletta. Questo il suo commento su Twitter: “Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati. La mia esperienza parlamentare si ferma qui, ma so bene, me lo insegna la mia storia, che lo spazio per la buona politica è dovunque, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – La parlamentare pugliese di Italia Viva, vice ministro uscente alle infrastrutture nonché ex ministra delle politiche agricole, non è stata. Questo il suo commento su Twitter: “Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati. La mia esperienza parlamentare si ferma qui, ma so bene, me lo insegna la mia storia, che loper la, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo”. L'articolo L'Opinionista.

