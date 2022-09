Tennis | Wta Parma | esordio vincente per Cocciaretto

(Di martedì 27 settembre 2022), 27 set. - (Adnkronos) - E' di Elisabettail primo successo azzurro al 'Ladies Open', torneo Wta 250 con montepremi di 251.750 dollari, che si sta disputando sulla terra rossa delClub. La 21enne di Fermo, numero 98 Wta, si è imposta per 7-5, 6-1, in poco meno di un'ora e mezza di partita, sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 76 del ranking e 7 del seeding. Al secondo turnoaffronterà ladella sfida tra Jasmine Paolini, numero 79 del mondo, e la tedesca Jule Niemeier, numero 72 Wta.

