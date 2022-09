Tennis, Serena Williams diventa scrittrice: in uscita il libro “Le avventure di Qai Qai” (Di martedì 27 settembre 2022) Una delle Tenniste più iconiche della storia, Serena Williams, dopo il ritiro dal campo ha deciso di intraprendere una nuova avventura incentrata sulla scrittura e sull’educazione delle nuove generazioni. L’ex numero uno del mondo, attraverso i propri profili social, ha annunciato l’uscita del suo libro illustrato “Le avventure di Qai Qai”, che ha lo scopo di mostrare alle giovanissime lettrici il potere di credere in se stessi e nella propria migliore amica. Qai Qai è una bambola che prende vita per aiutare la protagonista del libro a superare la propria ansia da palcoscenico e a realizzare i suoi sogni di ballerina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Una dellete più iconiche della storia,, dopo il ritiro dal campo ha deciso di intraprendere una nuova avventura incentrata sulla scrittura e sull’educazione delle nuove generazioni. L’ex numero uno del mondo, attraverso i propri profili social, ha annunciato l’del suoillustrato “Ledi Qai Qai”, che ha lo scopo di mostrare alle giovanissime lettrici il potere di credere in se stessi e nella propria migliore amica. Qai Qai è una bambola che prende vita per aiutare la protagonista dela superare la propria ansia da palcoscenico e a realizzare i suoi sogni di ballerina. SportFace.

