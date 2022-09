Tempi stretti per finanziaria | servirà lavoro a quattro mani

(Di martedì 27 settembre 2022) Una manovra scritta in collaborazione tra vecchio e nuovo governo, almeno per la definizione delle linee guida. E' quella che si va profilando nel passaggio di consegne a Palazzo Chigi dopo il voto di ...

TerrinoniL : Conti pubblici, peggiora scenario: sentiero e tempi stretti nuovo governo - paolo_r_2012 : RT @giornali_it: Conti pubblici, peggiora scenario: sentiero e tempi stretti nuovo governo #27settembre #AgenzieStampa #Adnkronos #Economia… - giornali_it : Conti pubblici, peggiora scenario: sentiero e tempi stretti nuovo governo #27settembre #AgenzieStampa #Adnkronos… - telodogratis : Conti pubblici, peggiora scenario: sentiero e tempi stretti nuovo governo - lifestyleblogit : Conti pubblici, peggiora scenario: sentiero e tempi stretti nuovo governo - -

Adnkronos

"E' difficile - ha spiegato quello che è uno dei principali consiglieri di Giorgia Meloni - pensare, considerati istrettissimi, che non si cominci a lavorare da subito a un atto fondamentale ...Leggi anche Conti pubblici, peggiora scenario: sentiero enuovo governo A farne le spese, rivelano fonti beninformate dal Mef, potrebbe essere sin da subito il reddito di cittadinanza, ... Conti pubblici, peggiora scenario: sentiero e tempi stretti nuovo governo Roma, 27 set. (askanews) - Una manovra scritta in collaborazione tra vecchio e nuovo governo, almeno per la definizione delle linee guida. E' ...Il nuovo governo che si insedierà a Palazzo Chigi dovrà fare innanzitutto i conti con l'emergenza economica legata al caro energia e con i tempi stretti da rispettare per presentare la legge di bilanc ...