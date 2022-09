(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ urgente la risoluzione deidi organico dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Ecco perché, dando seguito alla proposta pervenuta dal Gruppo Consiliare di minoranza, il sindaco diTerme, Giovanniha inviato una lettera a tutti i primi cittadini dei comunial fine di promuovere un’iniziativa congiunta affinché si solleciti in modo unitario e concorde al PresidenteGiunta RegionaleCampania, l’adozione dei provvedimenti necessari. Ai colleghiha ricordato che, stando alle informazioni apprese dagli organi di stampa, “le problematiche legate alla carenza di personale medico, in particolare nei reparti di ...

Telese, Caporaso scrive ai sindaci della Valle Telesina: "Risolvere i problemi dell'ospedale San Pio"