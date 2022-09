Tartufo | il suo sapore e pregio lo rendono famoso in tutto il mondo ma in pochi conoscono le sue proprietà benefiche

Leggi su topicnews

(Di martedì 27 settembre 2022) Non tutti sanno che ilaltro non è che un fungo dal profumo e gusto inconfondibile e dal prezzo…stellare! Scopriamo di più su questo fantastico tubero Ilè conosciuto principalmente nelle sue specie bianca e nera, ma in realtà ci sono numerose varietà che nascondono insieme valori nutrizionali molto interessanti. Varietà del(foto web) Sapevate però che, oltre ad essere incredibilmente buono in cucina, è anche molto salutare? Ricchissimo di antiossidanti che contrastano i radicali liberi e dielasticizzanti, favorisce la produzione di collagene e favorisce la digestione. Un fungo pregiatissimo Ilè conosciuto per il suo caratteristico profumo emolto particolare ed aromatico. Fa parte della famiglia dei funghi ipogei che crescono in ...