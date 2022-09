Tajani: “Problemi interni alla Lega? Farà la sua parte per garantire governabilità al Paese. Io ministro degli Esteri? Berlusconi proporrà i nomi” (Di martedì 27 settembre 2022) “I Problemi interni dei singoli partiti rimangono al loro interno. La Lega Farà la sua parte per garantire la governabilità del Paese, è ininfluente qualsiasi dibattito interno nella coalizione. Faremo tutto il possibile affinché ci sia calma e affidabilità e concordia interna”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in Piazza Montecitorio, a Roma.“Io al ministero degli Esteri? Non ho proposto alcuna candidatura, sarà il presidente Berlusconi a fare le proposte agli alleati e il presidente del Consiglio le indicherà al Capo dello Stato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Idei singoli partiti rimangono al loro interno. Lala suaperladel, è ininfluente qualsiasi dibattito interno nella coalizione. Faremo tutto il possibile affinché ci sia calma e affidabilità e concordia interna”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia Antonioin Piazza Montecitorio, a Roma.“Io al ministero? Non ho proposto alcuna candidatura, sarà il presidentea fare le proposte agli alleati e il presidente del Consiglio le indicherà al Capo dello Stato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tony_Manerop : @CarloCalenda @Antonio_Tajani @forza_italia È finita la campagna elettorale, ora tutti, e dico tutti nessuno esclus… - enrick81 : @Tvottiano @famigliasimpson @napoliforever89 @fabriziomico @AgoCannella @IntornoTv @s1_dario @misterf_tweets… - askanews_ita : #Tajani dice che “i problemi della #Lega non provocheranno instabilità per il governo” #Elezioni #Governo - __SoloMe__ : @MattSDPell @borghi_claudio Amico? Ricordati che FI è a pari peso in coalizione. C'è gente come Tajani, Ronzulli e… - leocava : @Antonio_Tajani @forza_italia però che campagna elettorale innovativa, vicina alla gggente e ai loro problemi! -